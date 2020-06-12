Türkiye'de Süper Lig, corona virüs salgını nedeniyle verilen aranın sonrasında geri dönüşe hazırlanırken Avrupa'nın da dikkatlerini çekmeyi başardı.

İngiltere Premier Lig'in resmi yayıncılarından BT Sport, Türkiye Süper Ligi'ni ilk kez İngiltere ve İrlanda'da İngilizce olarak canlı yayınlayacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de sezonun kalan maçlarından 20'sini ve FA Cup'ın final etabını yayınlayacak BT Sport, bu hafta Süper Lig'den 3 maç yayınlamayı planlıyor. Bu karşılaşmalar arasında Göztepe - Trabzonspor ve Rizespor - Galatasaray maçları yer alıyor.