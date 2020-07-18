TFF 1. Lig'de, 34 haftalık normal maratonun sonuna gelindi. Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenerek şampiyon olan ve Süper Lig 'e yükselen Hatayspor'un ardından, bugün direkt bir üst lige çıkacak 2. takımbelli olacak. İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor (59), iddiasız Ümraniyespor'u devirirse diğer maçların sonuçlara bakılmaksızın Süper Lig biletini kapacak.

Bursa'nın işi mucizelere bağlı

Adana Demir (58) hedefsiz İstanbulspor'u ağırlayacak. 57 puanlı Akhisar, Keçiörengücü ile kapışırken 56 puanlı Bursa da şampiyon Hatay deplasmanına çıkacak. 3 takımın da kazanması yetmiyor. Rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecekler. Bursa'nın şansı ise mucizelere bağlı. Timsahlar'ın son bileti alması için Erzurum, Akhisar ve Adana Demir'in kaybetmesi gerekiyor. Bu üçlü kaybetse bile ikili averaj eşit olduğu için Timsah’ın Erzurumile arasında 3 gollük averaj dezavantajı var.

Düşme hattında maçlar yarın

1. Lig’de son iki karşılaşma yarın oynanacak ve düşen son takımbelli olacak. Bolu düşmesi kesinleşen Eskişehir’den 1 puan alırsa lige tutunacak. Balıkesir’i konuk edecek Osmanlı ile ikili averaja kalırlarsa Boluspor 2. Lig’e düşecek.