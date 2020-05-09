Süper Lig için flaş öneri

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dünkü açıklamaları sonrası, kişisel twitter hesabından Galatasaray camiasını birleştirici bir mesaj veren Ali Fatinoğlu, bu kez de son 8 hafta için 'tek lokasyon' önerisi getirdi.

'8 üst düzey stat var'

Ali Fatinoğlu, "Ligde 8 hafta kaldı. Haftada bir oynamak yerine kupa ve liğ dönemi gibi yapılıp, haftada iki maç oynatılarak,liğler bir ayda tamamlanmalı.. Böylece daha da sıcak olacak günlere maç kalmamış olur...

İstanbul'da Ali Sami Yen, Vodafone, Kadıköy, Fatih Terim ve Olimpiyat olmak üzere tam 5 üst düzey stat var. İzmir'de 2 stat var. Bursa'yı da katın tam 8 üst düzey stat yapar. Lig maçları bu statlarda tamamlanabilir" dedi.

'1 ayda lig biter'

Fatinoğlu, takımların izolasyonu konusunda alınabilecek tedbirleri ise şu şekilde aktardı: "Tüm takımların testi yapılsın ve takımlar istanbul'da otellerde kampa alınsın. Yemek yapanlar, servis elemanları ve futbolcularla temas eden diğer kulüp çalışanları da kampta kalsın. Dışarı ile temas kurmasınlar. Haftada 1 değil, 2 maç yaparak ligi sadece 1 ayda tamamlayalım."

'Ev sahibi marşı çalınabilir'

Maçların seyircisiz oynanacağı senaryosu üzerinden devam eden Ali Fatinoğlu, "Burada fikstür gereği ev sahibi konumundaki takımların avantaj kaybı olacak elbette. Statlarda ev sahibi takımın marşlarının uygun görülen bir düzeyde çalınması ile az da olsa kendilerini evlerinde hissetmeleri sağlanarak, ev sahibi / deplasman takımı ayrımı da yaratılmış olur. Böylece taraftarların seyir zevkini zedeleyen sessizlik unsuru da ortadan kaldırılmış olur. İnsanlar maç seyretmek için evlerinde vakit geçirecekleri için de virüsle mücadeleye de destek verilmiş olacak" diyerek sözlerini noktaladı.