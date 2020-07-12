Süper Lig için en kritik viraj

TFF 1. Lig’in lideri Hatayspor, konuk olacağı Adanaspor’u yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakılmaksızın Süper Lig ’e çıkacak. İlk 2 takımın direkt Süper Lig’e yükseleceği, takip eden 4 ekibin Play-Off oynayacağı TFF 1. Lig’de 7 takım Süper Lig iddiasını sürdürüyor. Ligde 2. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Play-Off iddiasını sürdüren Altay’a konuk olacak. Erzurum temsilcisinin Süper Lig’e yükselmeyi garantileyebilmesi için rakibini yenip takipçileri Adana Demirspor ve Bursaspor ’un mağlup olması gerekiyor.

Düşme hattı karışık

Adanaspor ve Eskişehirspor’un ligden düşmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig’de Osmanlıspor, Boluspor veya Altınordu’dan biri daha lige veda edecek. Osmanlıspor’un 27 puanla düşme hattında bulunduğu ligde 30 puanlı Boluspor’un yanı sıra az da olsa 33 puanlı Altınordu’nun küme düşme ihtimali bulunuyor. Osmanlıspor’un İstanbulspor’a konuk olacağı 33. haftada Boluspor ise Akhisarspor’u konuk edecek. Altınordu ise ligde bir iddiası kalmayan ve teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Giresunspor’u ağırlayacak.