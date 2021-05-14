Süper Lig heyecanı şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak

Sporun en büyük destekçisi ve spora her platformda katkı sağlayan Digiturk, Süper Lig’in 42. haftasında şampiyonluğu ve küme düşmeyi ilgilendiren dört karşılaşmayı maç önü yayınlarınıyla birlikte beIN SPORTS HD 4 ekranlarına getiriyor. Ligin son hafta heyecanı ve şampiyonluk coşkusu birbirinden özel görüntü ve içeriklerle beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HABER YouTube kanalında şifresiz izleyiciyle buluşacak.

Süper Lig Konferans Özel yayını beIN SPORTS HD 4 ve beIN SPORTS HABER ortak yayınında 20:00'da maçların ön değerlendirmeleriyle başlayacak. 20:30'da ise Süper Lig Konferans Yayını sadece beIN SPORTS HD 4’te futbolseverlerle buluşacak.

Heyecan tüm gün şifresiz beIN SPORTS HABER’de

Şampiyonluk coşkusu birbirinden özel görüntü ve içeriklerle beIN SPORTS HABER’de ve beIN SPORTS HABER YouTube kanalında şifresiz izleyiciyle buluşacak. 13.00’da Öğle Haberleri’nde başlayacak olan yayınlar, tüm gün devam edecek. Saat 19.00’da ise maç önü flaş röportajlar beIN SPORTS Haber ekranlarında olacak. Karşılaşmaların bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk kutlamaları da Maç Gecesi programında olacak.

SÜPER LİG YAYIN PROGRAMI

20.00 Süper Lig Konferans Maç Önü Yayını / beIN SPORTS HD 4 ve beIN SPORTS HABER

20.30 Süper Lig Konferans Yayını / beIN SPORTS HD 4

15 Mayıs Cumartesi – 20.30

Göztepe – Beşiktaş / beIN SPORTS HD 1

Galatasaray – Helenex Yeni Malatyaspor / beIN SPORTS HD 2

Hes Kablo Kayserispor – Fenerbahçe / beIN SPORTS HD 3

Trabzonspor – Gençlerbirliği / beIN SPORTS MAX HD 1

beIN SPORTS HABER Frekansları

Digiturk 83. Kanal

Kablo TV 223. Kanal

Türksat 4A uydusu (Frekans: 12379, Polarizasyon: Horizontal (Yatay), Symbol oranı 30000)