Süper Lig'de 15. haftanın perdesi Alanya'da açıldı. Son 2 maçta 6 puan çıkaran Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından fırtına gibi esen Sivasspor, Göztepe'yi 2-0'la geçerken, Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Son 10 maçında 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 2-0 geçtiği maçta son sırada bulunan Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve düşüşünü sürdürdü. Bugünün ilk maçında, Yeni Malatyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Erzurumspor deplasmanından 3 puanı 3-1'lik skorla aldı. Sezonun flaş takımı Antalyaspor ise konuk olduğu Bursaspor'u 2-0'la geçti ve 3. sıraya yükseldi. Zor günler geçiren ve alt sıralardan kurtulamayan Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu ve 16. sıraya düştü. Haftanın kapanış maçlarında Kayserispor, Kasımpaşa'yı, Ankaragücü ise Başakşehir'i konuk edecek. Kayserispor, Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe, haftayı 17. sırada tamamlayacak.

Süper Lig 15. hafta sonuçları

Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş

Sivasspor 2 - 0 Göztepe

Trabzonspor 3 - 0 Konyaspor

Galatasaray 2 - 2 Çaykur Rizespor

Erzurumspor 1-3 Yeni Malatyaspor

Bursaspor 0 - 2 Antalyaspor

Akhisarspor 3 - 0 Fenerbahçe

Ankaragücü - Başakşehir

Kasımpaşa - Kayserispor

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 30 puan (1 maçı eksik)

2- Kasımpaşa - 26 puan (1 maçı eksik)

3- Antalyaspor - 26 puan

4- Beşiktaş - 25 puan

5- Yeni Malatyaspor 25 puan

6- Trabzonspor - 25 puan

7- Galatasaray - 25 puan

8- Konyaspor - 21 puan

9- Sivasspor - 21 puan

10- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)

11- Bursaspor - 19 puan

12- Göztepe - 18 puan

13- Akhisarspor - 16 puan

14- Alanyaspor - 16 puan

15- Erzurumspor - 14 puan

16- Fenerbahçe - 14 puan

17- Kayserispor - 12 puan (1 maçı eksik)

18- Çaykur Rizespor 11 puan

Süper Lig 16. hafta programı

Göztepe - Bursaspor

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Sivasspor - Ankaragücü

Konyaspor - Kasımpaşa

Başakşehir - Galatasaray

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

Kayserispor - Akhisarspor

Beşiktaş - Trabzonspor

Fenerbahçe - Erzurumspor