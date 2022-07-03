Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

Medya Bilgilendirme:

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekimlerinde akreditasyon uygulaması yapılacak ve etkinlikleri sadece TSYD üzerinden akredite olan medya mensupları takip edebilecek.

Fikstür törenlerinin görüntü çekim ve yayını, sadece her iki ligin de resmi yayıncısı olan beIN SPORTS tarafından yapılabilecek.

Bu nedenle diğer ulusal TV kanallarının kameramanları salonda çekim yapamayacak olup sadece fuaye bölümünde oluşturulacak röportaj alanında çekimlerini gerçekleştirebilecek.

Kura çekimleri ile ilgili haber ve fotoğraflar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi TFF.org'da yer alacak.