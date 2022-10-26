Süper Lig'de algı değişiyor... Özellikle futbolda Avrupalılar'ın başarıları kadar istikrarlarını da takdir eder, imreniriz. 'Oyun üzerine sistemleri vardır, sonuca göre değil, plana göre hareket ederler, kolay kolay teknik direktör değişimine gitmezler' şeklinde genel bir düşüncemiz vardır. Biz de ise iki-üç maç işler kötü gittiği zaman isyan bayrakları çekilir, her şey düzelecekmiş gibi hocayla yollar ayrılır, bir takımdan başarısız olduğu için kovulan herhangi bir hoca iki hafta sonra başka ekibe büyük umutlarla gider. İşin özeti, Süper Lig'de bir hoca döngüsü vardır. Ancak ilk cümlede söylediğim gibi Süper Lig'de algı değişmeye başladı. Hemen örneklerle tezimizi güçlendirelim...

Büyükler de trende uydu!

Trabzonspor'un şampiyon olarak tamamladığı geçen sezon 3 büyükler de hoca değişimine gitti. Galatasaray , Fatih Terim'le yollarını ayırdı, Domenec Torrent'i getirdi. Fenerbahçe , Vitor Pereira'yı ikinci kez gönderip, yerine İsmail Kartal'ı teknik direktörlük koltuğuna oturttu. Beşiktaş 'ta ise Sergen Yalçın'a veda edildi, Önder Karaveli getirildi, ardından takım Valerien Ismael'e emanet edildi. Bugünlerde de Fransız hocayla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.





10 takım, 11 hoca...

4 büyüklerden üçünün teknik direktör değişimine gittiği sezona pek sık rastlanmazken, o rastlanan sezonun da çok normal geçmesi beklenemezdi... Geçen sezon Süper Lig'in ilk 11 haftasında tam 10 takım toplamda 11 kez teknik adam değişikliği yaptı. Bu ekiplerden Kasımpaşa iki kez hocasını yenilerken, Başakşehir, Alanya, Beşiktaş, Antalya, Adana Demir, Kayseri, Rize, Göztepe ve Malatya da çareyi teknik patronu değiştirmekte buldu.

Ciddi fark var

11 haftada 11 hoca değişimi elbette normal değil ve 'hoca kıyımı' olarak adlandırılabilir. Ancak yeni sezonla birlikte, özellikle yeni jenerasyon diye tabir edilen genç ve idealist hocaların artmasıyla yönetimler de projeye, sisteme, istikrara inanır olmaya başladı. Çünkü içinde bulunduğumuz sezonu geçen sezonla kıyasladığımız zaman geçen sezona oranla hoca değişikliği açısından çok ciddi bir fark olduğunu görüyoruz.





Düşünce değişti, rakamlara yansıdı

Geçen sezon 11 haftada 11 teknik direktör değişimi yaşanırken, bu sezon bu rakam sadece 4... İstanbulspor, Hatay, Ankaragücü ve Kasımpaşa teknik direktör değişimine gitti. Bu rakam üzerinden dahi algının ve düşüncenin değiştiğini görebiliyoruz. Bir de Avrupa'nın 5 büyük ligine göz atalım. Yazının başında Avrupalılar için olan algımızdan bahsetmiştim; plana-projeye göre hareket ederler, kolayca hoca değişimine gitmezler demiştim.

Bizi geçtiler!

Ancak görüyoruz ki onlarda da durum pek farklı değil. Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de 5, Fransa Ligue 1'de 5, Almanya Bundesliga'da 5, İtalya Serie A'da 4 ve İspanya La Liga'da 3 takım teknik adamlarını gönderdi, yeni isimlere kadroyu emanet etti.

İşte Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon hoca değişimine giden takımlar:

Türkiye: İstanbul, Hatay, Ankaragücü, Kasımpaşa (11. hafta) = 4

Fransa: Lyon, Reims, Auxerre, Montpellier, Brest (12. hafta) = 5

İspanya: Elche, Sevilla, Villarreal (11. hafta) = 3

İngiltere: Aston Villa, Wolves, Brighton, Chelsea, Bournemouth (11. hafta) = 5

İtalya: Verona, Sampdoria, Bologna, Monza (11. hafta) = 4

Almanya: Schalke, Stuttgart, Leverkusen, Bochum, Leipzig (11.hafta) = 5

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli

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