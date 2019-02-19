Ümraniyespor’da 2016-2017 sezonunda yıldızı parlayan ve çıktığı ilk 12 maçta 6 gol, 3 asistle göze batan Emircan Altıntaş, sonrasında ayağa kırılmasına rağmen pes etmedi savaştı, kaldığı yerden devam etmeye başladı. Geçen sezon istikrarlı bir görüntü çizip 30 maçta 5 gol, 5 asistle oynayan genç kanat oyuncusu, bu yıl da Ümraniyespor’un hatta 1.Lig’in en dikkat çeken isimlerinden biri. Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçlarında şov yapan 23 yaşındaki Emircan, Ümraniyespor’un son Balıkesir galibiyetinde de attığı golle yıldızlaştı.

Ocak ayında Bursaspor, Rizespor ve Gençlerbirliği’nin istediği ancak kulübü Ümraniyespor’un satmadığı başarılı futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor. Emircan bu performansını sürdürürse, sezon sezonunda Süper Lig’e gitmesi kesin gibi gözüküyor.