Transferde ismi Süper Lig ekiplerinden özellikle Gaziantep FK ve Sivasspor ile geçen Brezilyalı golcü Alexandre Pato, yeniden Milan forması giymek istediğini belirtti. La Gazetta dello Sport'a konuşan Pato, 2007-13 yılları arasında forma giydiği eski kulübüne dönmek istediğini dile getirdi.

Net bir mesaj gönderen Pato, "150 maçta 63 gol... Bir İtalya Ligi şampiyonluğu ve bir Süper Kupa şampiyonluğundan bahsediyoruz. Hala kalbimde olan Milan'a dönmek benim için bir rüya olurdu. İtalya'da benimle ilgilenen kulüpler olabileceğini duydum. Ancak 31 yaşında para odaklı bir sözleşme değil de sevdiğim bir proje aradığımı belirtmek isterim. Para için olsaydı Çin'de kalırdım" dedi.

Milan'a geri dönen eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile yeniden forma giyme ihtimaline ilişkin ise, "Ibra ile birlikte oynadığımızı düşünün harika bir ikili oluruz" ifadelerini kullandı.



