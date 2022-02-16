AEK forması giydiği dönemde Süper Lig'in dört büyükleri Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği Marko Livaja, 2021'in başında sürpriz bir şekilde ülkesi Hırvatistan'a dönmüştü. Livaja, Hajduk Split forması altında sergilediği performansla adeta yeniden doğdu.

AEK'dan Hajduk'a transfer olduğunda 6 aylık bir anlaşma yapmıştı ki istediği takıma sezon sonu gidebilmesi adına bir hamle olarak görülmüştü. Fakat Livaja, Hırvat ekibinde kalmayı tercih etti ve şu anda harika bir sezon geçiriyor.

'Türkiye'ye gidiyordu'

Hırvat gazetesi Večernji list, Livaja'nın formuna ilişkin uzun bir yazı paylaşırken Trabzonspor'un onu istediğini ve Türkiye'ye gitmesinin beklendiği o dönemde Hajduk ile anlaşması sonucunda büyük bir sürpriz yaşandığını belirtti. Hajduk'ta sadece 6 ay kalıp ayrılması beklenirken devam etmesinin ise çok daha büyük bir sürpriz olduğu aktarılıyor.

Bu sezon Hajduk Split formasıyla toplam 25 maça çıkan Livaja; 22 gol, 5 asist ile oynadı ve 99 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı. Millî takımda da şans bulan 28 yaşındaki forvet, Dünya Kupası Avrup Elemeleri'nde 7 maçta 203 dakika süre alırken 2 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.