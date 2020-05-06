Süper Lig ekipleri yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Alman basınından birçok takımı ilgilendiren bir iddia geldi. SPORT1, Paderborn forması giyen Abdelhamid Sabiri ile Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un ilgilendiğini dile getirdi.

Canlı yayında Rıza Çalımbay ile görüşmüştü

Devre arasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, röportaj sırasında kadrolarına katmak istediklerini belirttiği Abdelhamid Sabiri ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirmişti.

Sivasspor'a transferi beklenen oyuncu için Paderborn Sportif Direktörü Martin Przondziono devreye girmiş ve Sabiri'nin en azından yarım sezon daha takımda kalmasını sağlamıştı.

Trabzonspor izliyordu

SPORT1'in haberine göre devre arasında Sivasspor'a transfer olamayan oyuncu, corona virüs salgını öncesinde Trabzonspor tarafından izleniyordu.

İstanbul kulüpleri de devrede

Sivasspor ve Trabzonspor'un ilgisini sürdürdüğü Sabiri için bazı İspanyol kulüplerinin de devrede olduğu belirtilirken Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in de oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.

Tercihini yaptı

Birçok takımın ilgisini çeken 23 yaşındaki Faslı 10 numara, Türkiye Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un formasını giymek istiyor.

Daha önce Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı forması da giyen Fas doğumlu oyuncu, bu sezon Paderborn formasıyla çıktığı 16 Bundesliga maçında 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.