Süper Lig ekibinden Diego Costa bombası!

Enzo Crivelli ve Haji Wright'tan sezonun ilk yarısında beklenen katkıyı alamayan Antalyaspor, Samuel Eto'o ve Lukas Podolski'nin ardından ses getirecek bir golcüyü daha kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Gol sorununu aşmayı planlayan kırmızı-beyazlılar, ilk olarak Bafetimbi Gomis'in kapısını çalarken, bir yandan da Diego Costa ile temas kurduğu öğrenildi. Brezilya takımı Atletico Mineiro'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Diego Costa ile ilk temasın kurulduğu ve pazarlıkların devam ettiği iddia edildi.

Rafy Ahmed sponsor olacak

Antalyaspor Yönetimi, transferin gerçekleşmesi halinde İspanyol golcünün kaynağını da büyük ölçüde buldu. Merkezi Almanya'da olan bir spor malzemeleri markasının sahibi olan Rafy Ahmed'in, Diego Costa'nın maaşının büyük bölümünü karşılayacağı öğrenildi. Rafy Ahmed'in, Antalyaspor'da yönetim kuruluna gireceği ve bu transfer için çalışmaları kendisinin yürüttüğü de ortaya koyulan bilgiler arasında yer aldı.

Salernitana vazgeçti

Yıldız futbolcunun transferi için ilk gündeme gelen takım ise İtalya Serie A'da kalma mücadelesi veren Salernitana oldu. 10 puanla ligin dibinde yer alan İtalyan ekibi, Fransız yıldız Franck Ribery'yi transfer ederek gündeme gelmişti. Diego Costa'yı da imza aşamasına getiren İtalyan temsilcisinin, golcü futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olmadığı gerekçesiyle transferini beklemeye aldığı aldığı iddia edildi. Cadiz'e de önerilen İspanyol futbolcu için olumlu karşılık alınmadığı ifade edildi.

Kariyerinde 186 gol attı

Kariyerinde Celta Vigo, Albacete, Atletico Madrid, Chelsea gibi takımların formasını giyen Diego Costa, 24 kez İspanya Milli Takım formasını giyerek 10 gole imzasını koydu. Bütün kariyerinde 495 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 186 gole imza koyarken, İngiltere ve İspanya'da lig şampiyonlukları yaşadı.

Yabancı kontenjanı dolu

Antalyaspor'da hali hazırda 14 yabancı kontenjanı dolu durumda bulunurken, transfer resmiyet kazanması için öncelikle boşluk yaratması gerekecek. Devre arası transfer sezonunun açılmasıyla birlikte yabancı futbolculardan Amilton Minervino ve Paul Mukairu ile yollarını ayıran Antalyaspor; Alessane Ndao, Admir Mehmedi ve Fernando Lucas Martins'i renklerine bağladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe de istemişti

Teknik direktör Aykut Kocaman, F.Bahçe'yi çalıştırdığı dönemde Diego Costa'yı transfer etmek istediklerini ancak sonuç alamadıklarını açıklamıştı. Beşiktaş yönetimi de geçen sezon yıldız forveti renklerine bağlamak için büyük uğraş sarf etmişti. (Ajansspor)