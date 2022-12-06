Süper Lig'de daha önce Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray , Trabzonspor ve Antalyaspor'da forma giyen golcü futbolcu Burak Yılmaz son olarak Fransız ekibi Lille'den ayrılıp Fortuna Sittard'a transfer olmuştu.





FRANSA'NIN DA KRALI OLDU

Fransız ekibi Lille'de Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'le birlikte gösterdikleri müthiş performansla PSG gibi bir dünya devinin önünde ligi bitirip şampiyon tamamladılar. Şampiyonluk sezonu sonrasında teknik direktör Galtier'le yollarını ayıran Lille'de düşüş başladı. Bu sezon ligde istenilen performansı gösteremeyen Lille'de ayrılıklar yaşanmaya başladı. 36 yaşındaki golcü Burak Yılmaz, sözleşmesi bitmesiyle birlikte Haziran ayında Fransız ekibi Lille'den ayrıldı.

72 MAÇTA 25 GOL, 10 ASİST

2020 yılının Ağustos ayında Lille'e imza atan Burak Yılmaz, Lille'de 72 resmi maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, Lille'deki iki sezonunda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.

KAÇIRDIĞI PENALTI SONRASI MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Dünya Kupası yolunda kaçırdığı penaltı sonrası büyük tepki çeken Burak Yılmaz, milli takımı da bırakma kararını açıklamıştı.

İlgili Haberler Burak Yılmaz asist yaptı, Adana Demirspor kaybetti





BURAK'TAN FORTUNA SÜRPRİZİ

Lille sonrası bir sonraki takımı merak edilen Burak, sürpriz bir karar vererek Hollanda takımlarından Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli golcü sezon başından bu yana da Sittard forması giyiyor.

SÜPER LİG'DE 2 KEZ GOL KRALI OLDU

Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de 2 kez gol krallığı yaşadı. Tecrübeli futbolcu, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarınsa Süper Lig'in en golcü ismi oldu.





SÜPER LİG EKİBİNDEN BURAK BOMBASI

2 kez gol krallığı yaşadığı Türkiye'ye tekrar dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Burak Yılmaz için Süper Lig ekibinden bomba bir hamle geldi.

ÜST DÜZEY GOLCÜLER...

Kadrosundaki yıldızlarla da ligimize renk katan Adana Demirspor için bir bomba transfer haberi daha geldi. Balotelli, Remy, Assombalonga ve Dzyuba gibi her zaman üst düzey golcülerle mücadele eden Adana ekibi yine Süper Ligi sallayacak bir transferin peşinde.





ADANA DEMİRSPOR YİNE BOMBA PEŞİNDE

Geçtiğimiz haftalarda Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler en büyük eksikliğini forvet bölgesinde yaşıyor. Bu sezon topladığı 24 puanla ligde 3. sırada yer alan Güney ekibi, pek çok maçta Emre Akbaba’yı ileri uçta oynatmıştı. Mavi-Lacivertliler, bomba bir hamle hazırlığında...

'TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTER MİSİN BURAK YILMAZ?'

Adana Demirspor, sezon başında da adı gündeme gelen Burak Yılmaz için nabız yoklayacak. Kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard’ta devam eden Burak’ın Türkiye’ye dönmek isteyip istemeyeceğini soracak olan Adana Demir, ‘Kral’ın tavrına göre strateji belirleyecek.





ADANA DEMİR TRANSFERLERİYLE OLAY YARATTI

Süper Lig'deki ilk sezonunda uzun süre üst sıraları kovalayan, oynadığı futbolla sempati kazanan Adana Demirspor sonunu çok iyi getiremeyip geçen sezonu 55 puanla 9. sırada kapatmıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella ile pozitif futbol oynayan ve seyir zevki yüksek maçlar izleten Mavi Şimşekler aynı zamanda transferleriyle de çok konuşulmuştu.

DÜN RAKİP OLDULAR

Babası Adanalı olan ve daha önce Mavi-Lacivertli ekibin Süper Lig’e çıkmasının ardından kutlama mesajı yayınlayan Burak Yılmaz, dün Adana Demirspor’a hazırlık maçında rakip oldu. Fortuna Sittard, Antalya’daki mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanırken, 37 yaşındaki oyuncu 1 asist yaptı.

YILDIZLARIN ADRESİ

Süper Lig'e çıktığında; Younes Belhanda, Mathias Vargas, Loic Remy, Mario Balotelli, Benjamin Stambouli, Britt Assombalonga, David Akintola ve Simon Deli gibi yıldızları kadrosuna katan Lacivert-Mavililer, bu sezon da Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Badou N'Diaye, Artem Dzyuba ve Yaroslav Rakitskyi'ye imza attırmıştı.



