Sezonun ilk yarısını Marius Sumudica yönetiminde kabus gibi bir noktada tamamlayan, ateş hattında kalan Yeni Malatyaspor’da ikinci yarıda da beklenen sonuçlar gelmedi. Yönetim, Rumen teknik adamın istediği transferleri yapabilmek adına kapalı olan transfer tahtasını 40 milyon TL ödeyerek açtı. Kenan, Dicko, Azubuike, Zaffane gibi önemli isimler kadroya katıldı. Ancak bu durumun takımda olumlu bir hava yaratması beklenirken deprem etkisine neden oldu. Sezon başından bu yana alacaklarında problem yaşayan mevcut kadronun önemli isimleri kazan kaldırdı.

Semih’i Rize bekliyor

Sarı-Kırmızılılar’da Karim Hafez, Aabid, Ndong, Semih Kaya ve Haddadi’nin alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü şikayet ettikleri belirtildi. Yerliler TFF’nin yolunu tutarken, yabancıların da fesih için FIFA’ya başvurdukları öğrenildi. Semih Kaya’nın adı zaten bir süredir Rizespor ’la anılıyordu, fakat Malatya Yönetimi tecrübeli savunmacıyı bırakmaya yanaşmıyordu. Sumudica’nın da bu durum nedeniyle moralinin son derece bozuk olduğu gelen haberler arasında.