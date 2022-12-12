Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu Kayserispor'un yıldızı Onur Bulut sürpriz bir karar verdi. Yukatel Kayserispor'daki performasıyla A Milli Takım 'a yükselen 28 yaşındaki futbolcu kısa sürede transferin gözdesi haline gelmişti.
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KULÜBÜ DEVREYE GİRDİ
İsmi özellikle Süper Lig devleriyle anılan Onur için kulübü Kayserispor devreye girdi.
3 YILLIK SÖZLEŞME
TRTSpor'un haberine göre Kayserispor, ismi Beşiktaş ve Galatasaray 'la anılan Onur Bulut'un sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.
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14 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST
Onur Bulut, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 14 maçta 2 gol 2 asistlik katkı verdi.