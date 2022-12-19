Süper Lig devinden Adama Traore bombası!

Barcelona altyapısından yetişti, La Masia'nın en yetenekli futbolcularından biriydi... Güçlü fiziğiyle öne çıktı, Barça'da A takıma çıkmadan 2015'te İngiltere'nin yolunu tuttu. Tam 10 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Adama Traore bir sene sonra 8.25 milyon Euro'ya Middlesbrough'a gitti.





Bonservisine 38.2 milyon Euro ödendi

Buradaki çıkışı onu 2018'de 20 milyon Euro bedelle Wolverhampton'a götürdü. Kurtlar'daki harika performansı ise Mali kökenli İspanyol oyuncuyu yuvasına yani Barcelona'ya döndürdü. Katalan devine bir yıl kiralık olarak giden 26 yaşındaki futbolcu, Barça'da beklentileri karşılayamayınca sezon başında yeniden Wolves'a döndü. Ada ekibiyle 1 yıllık sözleşmesinin kalması ise takımların iştahını kabarttı!

Gözü yeniden zirvede

Trabzonspor ise transferde büyük oynamaya karar verdi... Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bordo-Mavililer yeni sezonda henüz istediği sonuçları elde edemedi. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen araya zirvenin 6 puan gerisinde giren Karadeniz devi artık seri galibiyetlerle üst sıralarla arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.

İlgili Haberler Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi itirafı





Transfer için rapor verdi

Verilen arada Antalya'da kamp yapan Fırtına burada daha çok sistem ve taktik üzerine çalıştı. Sezon başından bu yana istediği oyunu sahaya yansıtamayan teknik direktör Abdullah Avcı öğrencilerine yeni felsefesini aşılamaya çalıştı. Yönetimle de sık sık toplantılar yapan teknik ekip transfer için rapor verdi.

Mendes'ten randevu istendi

Şimdiden çalışmalar başlarken flaş bir iddia da yerel basından geldi. Karadeniz Gazetesi, Trabzonspor'un, Galatasaray 'ın da gündeminde olan Adama Traore'ye çelme taktığını öne sürdü. Haberde, geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen, sezon başında ise İngiliz ekibi Wolverhampton'a geri dönen 26 yaşındaki futbolcu için menajerinden randevu istenildiği yazıldı.





Devre arasında da gündeme gelebilir

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için menajeri Jorge Mendes'le görüşerek transfer şartlarını soracağı kaydedildi. Şartların uygun olması durumunda Traore'nin devre arası için dahi gündeme gelebileceği de gelen haberler arasında...



