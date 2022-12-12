Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gösterdikleri performansla alkış toplayan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu için Süper Lig devi devreye girdi. Hatta transfer için Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü Herve Renard'ın da yardımcı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...





Ülke basını Avrupa'ya gitmesini istedi

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan'da yerel basın ülkelerinde futbolun daha da gelişmesi için Suudi oyuncularının Avrupa'ya transfer olması gerektiğini aktarmaya başladı.

2.5 yıllık sözleşmesi var

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen orta saha oyuncusu Mohamed Kanno'nun kulübüyle 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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37 gole katkı sağladı

Suudi Arabistan futbol kariyerinde 194 karşılaşmada görev alan Mohamed Kanno, 21 kez havalandırırken, 16 da asist yaparak toplam 37 gole katkı sağlamayı başardı.

Milli takımda 40 defa boy gösterdi

Dünya Kupası'nda gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Suudi Arabistan'da takımın yıldızlaşan oyuncusu Mohamed Kanno, 2017'den bu yana görev yaptığı milli takımda da 40 karşılaşmada forma giydi.





Sakatlığı bulunmuyor

2021'de Al-Hilal formasıyla şubat ayında ayak bileğinden sakatlanan Suudi oyuncu, 8 resmi maçta görev yapamadı. 28 yaşındaki oyuncu sakatlığı atlattıktan sonra Milli takımında forma giydi.

BEŞİKTAŞ'TAN BOMBA HAMLE

Sabah'ta yer alan habere göre, 2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş 'ta teknik direktör Şenol Güneş, Şenol Güneş Suudi Arabistan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Mohamed Kanno'yu istediği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar bu istek doğrultusunda transfer hamlesi yaptı. Detaylar...





Şenol Güneş, Mohamed Kanno'yu istedi

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası'nda oyuncu izlerken dikkatlerini Suudi Arabistan'da yıldızlaşan 28 yaşında orta saha oyuncusu Mohamed Kanno'ya dikti. Güneş, orta saha oyuncunun transfer edilmesini istedi.

Mohamed Kanno, joker olacak

Orta sahada 3 bölgede görev yapabile 28 yaşında oyuncu Mohamed Kanno, 10 numara, ön libero ve asıl mevkisi olan merkez ortas saha bölgesinde görev yapabiliyor. Siyah-Beyazlılar, Kanno transferi yaparak orta sahaya joker bir isim kazandırmak isteyecek.





HERVE RENARD DA DEVREYE GİRDİ

Ülke basınında çıkan haberlerde Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörü Herve Renard'ın da devreye girdiği belirtildi. Renard'ın kulüp yöneticileriyle konuşarak Kanno'nun Beşiktaş'a gitmesine müsaade edilmesini rica ettiği yazılmıştı. Al-Hilal cephesi sessizliğini korusa da Mohamed Kanno'nun aklının Beşiktaş'ta olduğu iddia edildi.