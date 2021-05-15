Süper Lig canlı puan durumu | Süper Lig 42. hafta canlı maç sonuçları ve son puan durumu
Süper Lig'de Süper final! 42. ve son haftada 18.00 maçları sona erdi, 20.30 maçlarıyla sezon tamamlanacak. Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Galatasaray ve Kayseri deplasmanındaki Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bulunuyor. Ligden düşen 4. takım ise Kayserispor ya da Gençlerbirliği olacak. Göztepe-Beşiktaş maçı 1-2, Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı 2-1 devam ediyor. Kayserispor ise Fenerbahçe karşısında 1-0 önde. Süper Lig canlı puan durumu, maç sonuçları ve nefes kesen yarış ile ilgili detaylar haberimizde.
Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun perdesi, şampiyonun ve küme düşen son takımın belirleneceği 42. ve son hafta maçlarıyla kapanıyor. Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip Galatasaray ise averajla 2 sırada bulunuyor. Süper Lig’de 79 puana sahip Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor. Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü’nün veda ettiği ligde küme düşen 4. ve son takım da belli oluyor. Haftaya 41 puanla giren Kayserispor ya da 38 puanı bulunan Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'e düşecek.
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ CANLI İÇİN TIKLAYIN
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KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE CANLI İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig canlı puan durumu
1- Beşiktaş / 84 puan
2- Galatasaray / 84 puan
3- Fenerbahçe / 79 puan
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18- Kayserispor / 44 puan
20- Gençlerbirliği / 39 puan
Süper Lig 42. hafta canlı maç sonuçları
18.00 / Ankaragücü 0-1 Alanyaspor
18.00 / Sivasspor 2-1 Kasımpaşa
18.00 / Çaykur Rizespor 0-2 Başakşehir
18.00 / Hatayspor 0-1 Gaziantep FK
18.00 / Fatih Karagümrük 5-1 Denizlispor
18.00 / Antalyaspor 0-0 Konyaspor
20.30 / Göztepe-Beşiktaş
20.30 / Trabzonspor-Gençlerbirliği
20.30 / Galatasaray-Yeni Malatyaspor
20.30 / Kayserispor-Fenerbahçe
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Helenex Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.
Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah-beyazlılar olacak.
Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.
Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.
Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.
Kayserispor, Gençlerbirliği nasıl ligde kalır?
Ligde 41 puana sahip Kayserispor ya da 38 puanı bulunan Gençlerbirliği, küme düşecek. Son maçında Fenerbahçe’yi konuk eden Kayserispor, rakibi karşısında puan alması halinde Gençlerbirliği lige veda edecek.
Kayserispor’un Fenerbahçe’ye mağlup olması ve Gençlerbirliği’nin deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor’a üstünlük kurması halinde ise ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan Kayserispor, TFF 1. Lig’e düşecek.