Süper Lig canlı puan durumu! Puan farkı kaç oldu?
Süper Lig'de 31. hafta maçında Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Mücadele böyle biterse Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki puan farkı kaç olacak? Beşiktaş, Galatasaray ile arasındaki puan farkını kaça çıkartacak? İşte Süper Lig canlı puan durumu ve detaylar...
Süper Lig'de 31. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 52. dakikada Vida'nın attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Mücadele böyle sona ererse Beşiktaş Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkartacak ve şampiyonluk için büyük avantaj sağlayacak. Peki, Beşiktaş ile Galatasaray arasında puan farkı kaç oluyor? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç? İşte tüm bu soruların cevapları canlı puan durumu haberimizde...
Süper Lig puan durumu (CANLI)
1- Beşiktaş 68
2- Galatasaray 61
3- Fenerbahçe 58
4- Trabzonspor 55
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Beşiktaş'ın kalan maçları
Kasımpaşa - Beşiktaş
Beşiktaş - Alanyaspor
Erzurumspor - Beşiktaş
Beşiktaş - Ankaragücü
Sivasspor - Beşiktaş
Beşiktaş - Kayserispor
Ç.Rizespor - Beşiktaş
Beşiktaş - Hatayspor
Galatasaray - Beşiktaş
Beşiktaş - Karagümrük
Göztepe - Beşiktaş
Fenerbahçe'nin kalan maçları
Fenerbahçe - Denizlispor
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Başakşehir - Fenerbahçe
Fenerbahçe -Kasımpaşa
Alanyaspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Sivasspor
Kayserispor - Fenerbahçe
Galatasaray'ın kalan maçları
Hatayspor - Galatasaray
Galatasaray - Karagümrük
Göztepe - Galatasaray
Galatasaray - Trabzonspor
Antalyaspor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Gençlerbirliği - Galatasaray
Galatasaray - Beşiktaş
Denizlispor - Galatasaray
Galatasaray - Yeni Malatya