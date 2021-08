Süper Lig bu sezon da Adidas Conext top ile oynanacak

2021-2022 futbol sezonunda da Süper Lig , adidas'ın tasarladığı toplarla oynanacak. Süper Lig'in resmi maç topu olan Conext 21 Pro Türkiye Süper Lig ile birlikte Turkcell Kadın Futbol Ligi ve TFF 1. Lig karşılaşmalarında da kullanılacak. Son teknoloji yeni sezon topu, her an her olasılığın mümkün olduğunu vurgulayan #BirTopaBakar söylemi ile duyuruldu.

adidas, yeni sezonda Türkiye Profesyonel Ligleri'nin adidas topları ile oynanacağını açıkladı. adidas'ın hazırladığı Conext 21 Pro toplar 2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig ile birlikte Turkcell Kadın Futbol Ligi ve TFF 1. Lig'e de heyecan katacak. Toplar aynı zamanda 2. ve 3. Lig maçlarında da kullanılacak. Conext 21 Pro toplar Süper Lig ve 1. Lig'de oynanacak 39 ildeki tüm statlarda özel kaide üzerinde sergilenerek, sezon boyunca oyuncuların ve taraftarın heyecanına ortak olacak.

Süper Lig profesyonel maç topu olan Conext 21 Pro toplar özel kaplama teknolojisi ve ürün kalitesi ile ön plana çıkıyor. Conext 21 Pro toplar dokulu yüzeye ve ısıyla yapıştırma teknolojisine sahip. Toplar, dikişsiz olarak termal birleştirme yöntemiyle üretiliyor. Futbolcuların maç performanslarını artıran teknolojiye sahip toplar aynı zamanda FIFA Quality Pro sertifikalı.