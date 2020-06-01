Süper Lig bu oyuncular için başlamıyor! 27.hafta cezalıları..

Süper Lig 12 Haziran itibariyle yeniden start alacak. Corona virüsü salgının ardından tekrardan başlayacak ligde bazı oyuncular ilk hafta sarı ve kırmızı kart cezaları olması nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe 'de Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş 'ta ise Burak Yılmaz ilk maçlarda görev yapamayacak isimler arasında. İşte liste..

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım (sarı kart cezalısı)

Kayserispor: Pedro Henrique, Gustavo Campanharo (sarı kart cezalısı)

Beşiktaş: Burak Yılmaz (sarı kart cezalısı)

Gençlerbirliği: Fabricio Baiano (sarı kart cezalısı)

Konyaspor: Nejc Skubic, Ömer Ali Şahiner (kırmızı kart cezalısı)

Ç.Rizespor: Fernando Boldrin (sarı kart cezalısı)

Sivasspor: Marcelo Goiano (kırmızı kart cezalısı)



