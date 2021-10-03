Süper Lig 8. hafta maç sonuçları, puan durumu ve 9. hafta fikstürü

Süper Lig’de 8. hafta müsabakaları sona erdi. Sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 yenen Fenerbahçe , 19 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde Trabzonspor haftayı 18 puanla ikinci, Beşiktaş ise 17 puanla üçüncü sırada tamamladı.
Süper Lig’de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 1-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
Göztepe-GZT Giresunspor: 0-1
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-2
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1
Gaziantep-Altay: 4-1
Çaykur Rizespor- Galatasaray : 2-3
Puan durumu
Süper Lig’de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM O G B M A Y Av. Puan
1.FENERBAHÇE 8 6 1 1 12 6 6 19
2.TRABZONSPOR 8 5 3 0 16 8 8 18
3.BEŞİKTAŞ 8 5 2 1 16 8 8 17
4.ATAKAŞ HATAYSPOR 8 5 1 2 16 6 10 16
5.ALTAY 8 5 0 3 15 13 2 15
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 8 3 5 0 12 8 4 14
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 8 4 2 2 14 11 3 14
8.GALATASARAY 8 4 2 2 13 12 1 14
9.AYTEMİZ ALANYASPOR 8 4 2 2 8 11 -3 14
10.ADANA DEMİRSPOR 8 3 3 2 14 12 2 12
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 8 3 2 3 10 9 1 11
12.GAZİANTEP 8 3 2 3 10 11 -1 11
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 2 3 3 11 9 2 9
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 8 2 2 4 8 12 -4 8
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 8 2 0 6 8 10 -2 6
16.KASIMPAŞA 8 1 3 4 8 12 -4 6
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 8 2 0 6 7 16 -9 6
18.GÖZTEPE 8 1 2 5 7 12 -5 5
19.GZT GİRESUNSPOR 8 1 2 5 3 9 -6 5
20.ÇAYKUR RİZESPOR 8 0 1 7 6 19 -13 1
9. hafta
Süper Lig’de 9. hafta maçlarının programı şöyle:
15 Ekim Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
16 Ekim Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
17 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)
AA