Süper Lig 8. hafta güncel puan durumu!
Süper Lig'de 8. haftanın perdesi Gaziantep'te açıldı. Gaziantep FK'ya 3-1 kaybeden Beşiktaş’ın 2 maçlık serisi biterken, Sergen Yalçın ve ekibi milli araya moralsiz girdi. Fenerbahçe ise sahasında Konyaspor'a 2-0 kaybetti ve hem ligde ilk yenilgisini aldı, hem de liderliği averajla Alanyaspor'a kaptırdı. Galatasaray ise Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Birbirinden kritik maçların oynandığı Süper Lig'de 8. haftada oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig’de 8. hafta heyecanı Gaziantep Futbol Kulübü- Beşiktaş maçıyla başladı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş’ın 2 maçlık serisi biterken, Sergen Yalçın ve ekibi milli araya moralsiz girdi. Haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe ise Konyaspor'a 2-0 kaybetti ve milli araya ilk yenilgisini alarak girdi. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor böylece maç eksiğine rağmen averajla lider oldu. Galatasaray ise Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.
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Süper Lig puan durumu
1 - Alanyaspor | 17 puan (1 maçı eksik)
2 - Fenerbahçe | 17 puan
3 - Galatasaray | 16 puan
4 - Başakşehir | 13 puan
5 - Fatih Karagümrük | 12 puan
6 - Kasımpaşa | 12 puan
7 - Çaykur Rizespor | 11 puan (1 maçı eksik)
8- Gaziantep FK | 11 puan
9 - Yeni Malatyaspor | 11 puan
10 - Hatayspor | 11 puan (2 maçı eksik)
11 - Beşiktaş | 10 puan (1 maçı eksik)
12 - Konyaspor | 9 puan (1 maçı eksik)
13 - Antalyaspor | 9 puan
14 - Göztepe | 8 puan (1 maçı eksik)
15 - Sivasspor | 8 puan (1 maçı eksik)
16 - Erzurumspor | 8 puan (1 maçı eksik)
17 - Trabzonspor | 6 puan
18 - Kayserispor | 6 puan (1 maçı eksik)
19 - Gençlerbirliği | 5 puan (1 maçı eksik)
20 - Denizlispor | 5 puan (1 maçı eksik)
21 - Ankaragücü | 2 puan (2 maçı eksik)