Süper Lig 8. hafta güncel puan durumu!

Süper Lig’de 8. hafta heyecanı Gaziantep Futbol Kulübü- Beşiktaş maçıyla başladı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş’ın 2 maçlık serisi biterken, Sergen Yalçın ve ekibi milli araya moralsiz girdi. Haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe ise Konyaspor'a 2-0 kaybetti ve milli araya ilk yenilgisini alarak girdi. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor böylece maç eksiğine rağmen averajla lider oldu. Galatasaray ise Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.

Süper Lig puan durumu

1 - Alanyaspor | 17 puan (1 maçı eksik)

2 - Fenerbahçe | 17 puan

3 - Galatasaray | 16 puan

4 - Başakşehir | 13 puan

5 - Fatih Karagümrük | 12 puan

6 - Kasımpaşa | 12 puan

7 - Çaykur Rizespor | 11 puan (1 maçı eksik)

8- Gaziantep FK | 11 puan

9 - Yeni Malatyaspor | 11 puan

10 - Hatayspor | 11 puan (2 maçı eksik)

11 - Beşiktaş | 10 puan (1 maçı eksik)

12 - Konyaspor | 9 puan (1 maçı eksik)

13 - Antalyaspor | 9 puan

14 - Göztepe | 8 puan (1 maçı eksik)

15 - Sivasspor | 8 puan (1 maçı eksik)

16 - Erzurumspor | 8 puan (1 maçı eksik)

17 - Trabzonspor | 6 puan

18 - Kayserispor | 6 puan (1 maçı eksik)

19 - Gençlerbirliği | 5 puan (1 maçı eksik)

20 - Denizlispor | 5 puan (1 maçı eksik)

21 - Ankaragücü | 2 puan (2 maçı eksik)