Süper Lig'in 7. haftası birbirinden önemli karşılaşmalara sahne oldu. Haftanın önemli maçlarında Fenerbahçe, Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş sahasında lider Alanyaspor'u 2-0 ile geçti. Trabzonspor ise 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Son iki sezondur Türkiye'de uygulanmaya başlayan "VAR" doğrudan bazı maçların sonuçlarına etti etti.

Peki, "VAR olmasaydı" puan durumu nasıl olurdu?

İşte Fanatik Yazarı Deniz Çoban'ın hazırladığı VAR'sız 7. hafta puan durumu...

VAR olmasaydı, 7.hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu?

Denizlispor +2

Gençlerbirliği +2

Kayserispor +2

Beşiktaş +1

Göztepe +1

Fenerbahçe 0

Galatasaray 0

Gaziantep FK -4

Alanya -2

Ankaragücü -2

Antalya -1