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Süper Lig 6-14. hafta programı açıklandı! İşte derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig 6-14. hafta müsabaka programını açıkladı. Açıklanan 9 haftalık maç programına göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü, Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar günü ve Galatasaray - Beşiktaş derbisi ise 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

05 Eylül 2022, Pazartesi 21:24 Son Güncelleme:
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Süper Lig 6-14. hafta programı açıklandı! İşte derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig 6-14. hafta müsabaka programını açıkladı.

Dev maçların tarihleri şu şekilde:

Başlama saatleri değişti

Yapılan açıklamaya göre yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6. ve 7. haftalarda müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlandığı duyuruldu.  

Dünya Kupası arasından sonra 15. haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatlerinin ise tekrar değerlendirileceği belirtildi.

Programın, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandığı ve FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine müsabaka planlanmadığı aktarıldı.


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