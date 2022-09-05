Süper Lig 6-14. hafta programı açıklandı! İşte derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig 6-14. hafta müsabaka programını açıkladı.

Dev maçların tarihleri şu şekilde:

Beşiktaş - Fenerbahçe / 2 Ekim Pazar günü saat 20.00

Beşiktaş - Trabzonspor / 16 Ekim Pazar saat 20.00

Galatasaray - Beşiktaş / 5 Kasım Cumartesi saat 20.00

Başlama saatleri değişti

Yapılan açıklamaya göre yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6. ve 7. haftalarda müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlandığı duyuruldu.

Dünya Kupası arasından sonra 15. haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatlerinin ise tekrar değerlendirileceği belirtildi.

Programın, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandığı ve FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine müsabaka planlanmadığı aktarıldı.







