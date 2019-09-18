Süper Lig 5. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Başakşehir mücadelesini Suat Arslanboğa yönetecek.

18 Eylül 2019, Çarşamba 11:56 Son Güncelleme:
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Süper Lig 5. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

5.haftanın fikstürü ve maçları yönetecek hakemleri şöyle;

20 Eylül Cuma

20.30: Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi

15.00:Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler

17.30: İM Kaysersipor-Y.Denizlispor: Hüseyin Göçek

20.00:Fenerbahçe-Ankaragücü: Abdülkadir Bitigen

22 Eylül Pazar

14.00: Ç.Rizespor-Gazişehir: Serkan Tokat

16.30:Gençlerbirliği-A.Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00:Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi

20.00: D.G Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00: Beşiktaş-Başakşehir: Suat Arslanboğa

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