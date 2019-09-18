Süper Lig 5. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.
5.haftanın fikstürü ve maçları yönetecek hakemleri şöyle;
20 Eylül Cuma
20.30: Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya
21 Eylül Cumartesi
15.00:Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler
17.30: İM Kaysersipor-Y.Denizlispor: Hüseyin Göçek
20.00:Fenerbahçe-Ankaragücü: Abdülkadir Bitigen
22 Eylül Pazar
14.00: Ç.Rizespor-Gazişehir: Serkan Tokat
16.30:Gençlerbirliği-A.Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00:Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
23 Eylül Pazartesi
20.00: D.G Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00: Beşiktaş-Başakşehir: Suat Arslanboğa