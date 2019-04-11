Süper Lig 28. hafta maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken, hem ligin üst sıralarında hem de küme düşme hattında takımların lig sonundaki durumlarını etkileyecek önemli karşılaşmalar gerçekleştirilecek.

Ligin 28. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir haftaya 61 puanla lider durumda girerken, en yakın takipçisi Galatasaray 55 puana sahip. Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş'ın ise 50 puanı bulunuyor.

Ligde son iki sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor arasındaki maç ise alt sıralar adına haftanın öne çıkan karşılaşması olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe-Galatasaray

İki köklü kulüp Fenerbahçe ile Galatasaray ligde bitime 7 hafta kala 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe alt sıralardan uzaklaşmanın, Galatasaray ise şampiyonluk yarışında yara almamanın peşinde.

Bu zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe 32 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde yer alıyor. Galatasaray ise lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sıraya sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç 2-2 sona ermişti.

Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Son 10 maçında 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak toparlanan Beşiktaş, 13 Nisan Cumartesi günü evinde lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Siyah-beyazlılar, şampiyonluk ve ikincilik yarışı adına bu maçı kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor.

Medipol Başakşehir de zorlu virajda kayıp yaşamak istemiyor. 13 maçlık yenilmezlik serisi ile güçlü rakibine konuk olacak turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş maçını kazanarak, pazar günü en yakın takipçisi Galatasaray'ın, Fenerbahçe deplasmanındaki maçını rahat izlemenin hesaplarını yapıyor.

Bursaspor-Trabzonspor

Haftanın zirveyi ve alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelesinde Bursaspor evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Samet Aybaba ile yollarını ayıran ve takımın başına Mesut Bakkal'ı getiren Bursaspor'un düşme hattıyla arasında yalnızca 1 puan bulunuyor.

Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Trabzonspor ise 3. sıradaki Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde yer alıyor. Haftanın açılış maçını oynayacak bordo-mavili ekip, bu mücadeleden galip ayrılarak Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla da olsa 1'e indirmenin peşinde. Bursaspor ise yeni teknik direktörü ile çıkacağı ilk maçı kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor

Ligin son iki sırasında yer alan iki ekip, 22 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 24 puana sahip Akhisarspor, haftanın kapanış maçında 15 Nisan Pazartesi günü Erzurum'da karşı karşıya gelecek.

Son 5 maçını kazanamayan ve bu süreçte 4 yenilgi alan Erzurum ekibi, geçtiğimiz hafta Akhisarspor'un Göztepe'yi mağlup etmesiyle son sıraya geriledi.

Son maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenen Akhisarspor ise ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Manisa ekibi, bu galibiyetle 16. sıradaki Göztepe ile arasındaki puan farkını da 3'e düşürdü.

Ligin ilk yarısında Akhisar'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Program

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

14 Nisan Pazar:

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)