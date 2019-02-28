Süper Lig 24. hafta maç programı, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası yarın oynanacak Antalyaspor - Ankaragücü maçıyla başlayacak. İşte Süper Lig 24. hafta maç programı...

28 Şubat 2019, Perşembe 09:54
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Süper Lig 24. hafta maç programı, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Antalya Stadı’nda saat 20.30’da oynanacak müsabakada Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

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