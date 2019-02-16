Süper Lig 22. hafta puan durumu - İşte son durum...
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın açılış maçında ise Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galatasaray ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında ise Başakşehir Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte 22. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu...
Süper Lig'de 22. hafta Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçıyla başladı. Siyah Beyazlılar rakibini deplasmanda 2-1 yenerek haftaya 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise kendi sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Konyaspor 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe rakibini geçemedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Fenerbahçe haftayı 1 puanla kapattı. Galatasaray ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında ise Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte 22. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu...
22. hafta maç sonuçları
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
Akhisarspor 0-0 Ankaragücü
Bursaspor 0-2 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 1-1 Konyaspor
Erzurumspor 4-2 Sivasspor
Trabzonspor 0-2 Alanyaspor
Kayserispor 2-1 Göztepe
Kasımpaşa - Galatasaray
Antalyaspor - Başakşehir
Süper Lig 22. hafta puan durumu
1-Başakşehir 21 45 (1 Maç eksik)
2-Galatasaray 21 39 (1 Maç eksik)
3-Beşiktaş 22 39
4-Yeni Malatya 22 34
5-Konyaspor 22 34
6-Trabzonspor 22 33
7-Sivasspor 22 31
8-Kasımpaşa 21 29 (1 Maç eksik)
9-Antalyaspor 21 29 (1 Maç eksik)
10-Alanyaspor 22 28
11-Kayserispor 22 28
12-Ç. Rizespor 22 25
13-Göztepe 22 25
14-Bursaspor 22 24
15-Fenerbahçe 22 24
16-Ankaragücü 22 24
17-BB Erzurum 22 21
18-Akhisarspor 22 18
Süper Lig 23. hafta programı
Alanyaspor - Kasımpaşa
Göztepe - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Malatyaspor
Sivasspor - Antalyaspor
Ankaragücü - Erzurumspor
Galatasaray - Akhisarspor
Konyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Fenerbahçe
Başakşehir - Bursaspor