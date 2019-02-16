Süper Lig 22. hafta puan durumu - İşte son durum...

Süper Lig'de 22. hafta Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçıyla başladı. Siyah Beyazlılar rakibini deplasmanda 2-1 yenerek haftaya 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise kendi sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Konyaspor 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe rakibini geçemedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Fenerbahçe haftayı 1 puanla kapattı. Galatasaray ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında ise Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte 22. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu...

22. hafta maç sonuçları

Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş

Akhisarspor 0-0 Ankaragücü

Bursaspor 0-2 Çaykur Rizespor

Fenerbahçe 1-1 Konyaspor

Erzurumspor 4-2 Sivasspor

Trabzonspor 0-2 Alanyaspor

Kayserispor 2-1 Göztepe

Kasımpaşa - Galatasaray

Antalyaspor - Başakşehir

Süper Lig 22. hafta puan durumu

1-Başakşehir 21 45 (1 Maç eksik)

2-Galatasaray 21 39 (1 Maç eksik)

3-Beşiktaş 22 39

4-Yeni Malatya 22 34

5-Konyaspor 22 34

6-Trabzonspor 22 33

7-Sivasspor 22 31

8-Kasımpaşa 21 29 (1 Maç eksik)

9-Antalyaspor 21 29 (1 Maç eksik)

10-Alanyaspor 22 28

11-Kayserispor 22 28

12-Ç. Rizespor 22 25

13-Göztepe 22 25

14-Bursaspor 22 24

15-Fenerbahçe 22 24

16-Ankaragücü 22 24

17-BB Erzurum 22 21

18-Akhisarspor 22 18

Süper Lig 23. hafta programı

Alanyaspor - Kasımpaşa

Göztepe - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Malatyaspor

Sivasspor - Antalyaspor

Ankaragücü - Erzurumspor

Galatasaray - Akhisarspor

Konyaspor - Kayserispor

Beşiktaş - Fenerbahçe

Başakşehir - Bursaspor