Süper Lig 2021-2022 sezonu ikinci yarısı ne zaman başlayacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk yarısı ligin 19. haftasında 27 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanan Kayserispor - Sivasspor ve Konyaspor - Beşiktaş maçlarının oynanması ile tamamlandı. Ligin ilk yarısını 7 puan farkla Trabzonspor lider tamamladı (46 puan). 2. sırada ise İlhan Palut yönetiminde flaş bir 19 hafta geçiren Konyaspor yer aldı. Konyaspor'un en yakın takipçisi ise Aykut Kocaman ile birlikte kötü bir başlangıç yapan ancak Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle arka arkaya galibiyetler alarak üst sıralara tırmanan Başakşehir oldu. Fenerbahçe 19 haftalık periyodu 4. sırada, Beşiktaş 7. sırada, Galatasaray ise 10. sırada bitirdi.

Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak?

Süper Lig'in ikinci yarısı lider Trabzonspor'un evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etmesiyle başlayacak. 7 Ocak 2022 Cuma günü saat 20:00'de oynanacak karşılaşma ile ligin ikinci yarısına start verilmiş olunacak.

İşte Süper Lig'in 20. haftasıyla başlayacak ikinci yarıda oynanacak maçlar:

7 Ocak 2022 Cuma

20:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

8 Ocak 2022 Cumartesi

13:30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

16:00 Alanyaspor - Başakşehir

16:00 Kasımpaşa - Hatayspor

19:00 Galatasaray - Giresunspor

9 Ocak 2022 Pazar

13:30 Konyaspor - Sivasspor

16:00 Göztepe - Antalyaspor

16:00 Kayserispor - Altay

19:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi

20:00 Fenerbahçe - Adana Demirspor