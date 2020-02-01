Süper Lig 20. hafta puan durumu ve fikstür | Süper Lig puan durumu
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanırken, puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Açılış maçında Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçen Başakşehir, 2. sıraya yerleşti. Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 geçen Beşiktaş, 33 puana yükselirken, haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti, şampiyonluk yolunda altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı. 1 maçı eksik Trabzonspor, 38 puanla 3. sırada yer alırken, 37 puanlı Fenerbahçe, 4. sırada kaldı. Süper Lig puan durumu, maç sonuçları ve 21. haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-1 yenen Medipol Başakşehir, ikinci sıraya yükseldi. Ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında sona eren turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 39’a çıkardı.
Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve zorlu deplasmanda 3 puanı kaptı.
Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve 38 puanla 3. sıraya yerleşti. 37 puanda kalan Fenerbahçe ise 4. sırada yer aldı.
Lider Sivasspor, Gaziantep deplasmanında gidecekken, son haftaların formda takımı Galatasaray , Kayserispor'u ağırlayacak.
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Süper Lig puan durumu
1.DG Sivasspor 41 puan (1 maçı eksik)
2.M.Başakşehir 39 puan
3.Trabzonspor 38 puan (1 maçı eksik)
4.Fenerbahçe 37 puan
5. A.Alanyaspor 35 puan (1 maçı eksik)
6.Galatasaray 33 puan (1 maçı eksik)
7.Beşiktaş 33 puan
8.Göztepe 29 puan (1 maçı eksik)
9.BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan (1 maçı eksik)
10.Gaziantep FK 24 puan (1 maçı eksik)
11. Çaykur Rizespor 24 puan
12 .Y.Denizlispor 22 puan (1 maçı eksik)
13.Gençlerbirliği 21 puan
14.İH Konyaspor 19 puan
15.Antalyaspor 18 puan
16.Kasımpaşa 15 puan (1 maçı eksik)
17.MKE Ankaragücü 13 puan (1 maçı eksik)
18.İM Kayserispor 11 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 20. hafta maç sonuçları
Medipol Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği
Antalyaspor 0 - 0 İttifak Holding Konyaspor
Çaykur Rizespor 1 - 2 Beşiktaş
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
Ankaragücü-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor
Yukatel Denizlispor-Göztepe
Süper Lig 21. hafta fikstür
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü
Konyaspor - Denizlispor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Beşiktaş - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Alanyaspor
Kayserispor - Antalyaspor
Sivasspor - Başakşehir
Kasımpaşa - Galatasaray
Göztepe - Çaykur Rizespor