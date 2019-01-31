Süper Lig 20. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 20'nci hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

31 Ocak 2019, Perşembe 12:33 Son Güncelleme:
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Süper Lig 20. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 20'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20:30 Fenerbahçe - Göztepe: SUAT ARSLANBOĞA 

CUMARTESİ 

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: METE KALKAVAN 

16:00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: ARDA KARDEŞLER

16:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

19:00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: ALPER ULUSOY

PAZAR

13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor: ÖZGÜR YANKAYA 

16:00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir: HÜSEYİN GÖÇEK

19:00 Antalyaspor - Beşiktaş: BÜLENT YILDIRIM

PAZARTESİ 

20:00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: HALİS ÖZKAHYA

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