TFF’nin Süper Lig ve 1. Lig’i 12 Haziran’da başlatma düşüncesini uygulamaya koyacağı gelen haberler arasında. TFF Yönetimi’nin bugün saat 10.00’da değerlendirme yaptığı, saat 14.00’te başkan Nihat Özdemir’in ayrıntıları açıklayacağı bildirilmişti.

Telekonferansla yapılacak toplantıda, Özdemir basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, coronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin 12-13-14 Haziran haftasında yeniden başlayacağını açıkladı.

**CANLI AKTARIYORUZ**

'Önlemler konusunda her adımı attık'

5 ay geçmesine halen corona virüsü etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlikte ve beraberlikle en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Tedbirlerden vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi. Önlemler konusunda her adımı attık.''

"Devletimizin aldığı kararlarla, sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından, maçlarımızı seyircisiz oynattık. İlk ölümlü vakalar sonrasında ise liglerimizi erteledik. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplere ve kamuoyuna duyuracağız."

'Önce sağlığı düşündük'

''Sağlık kurulumuz futbolun oynanması için tüm tedbirleri aldı ve bunları kamuoyuyla paylaştık. Buna güne dek liglerimizin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için çalıştık. Önce sağlığı düşündük. Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için çalışıyoruz.''

12-13-14 Haziran'da ligler başlıyor!

"Şimdilik olmak kaydıyla Türkiye liglerini 12-13-14 Haziran haftasında başlatıyoruz. İnşallah liglerimizi temmuz ayında tamamlayacağız. Ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi finalini ülkemizde yaparak bu sezonu taçlandıracağız. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede duyuracağız.''