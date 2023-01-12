Süper Lig 19. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 19. haftadaki zorlu Trabzonspor-Başakşehir maçını Ali Şansalan yönetecek. Konyaspor- Beşiktaş maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olurken Galatasaray -Hatayspor maçını Kadir Sağlam ve Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
17.00 Kayserispor - Sivasspor (RHG Enertürk Enerji) ARDA KARDEŞLER
20.00 Galatasaray - Hatayspor (Nef) KADİR SAĞLAM
14 OCAK CUMARTESİ:
13.30 Antalyaspor - Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU
16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü (Yeni Adana) BURAK ŞEKER
16.00 Konyaspor - Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Trabzonspor - Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ ŞANSALAN
15 OCAK PAZAR:
13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) ALİ PALABIYIK
16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ