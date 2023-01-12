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Süper Lig 19. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları 13, 14 ve 15 Ocak'ta oynanacak. Mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.

12 Ocak 2023, Perşembe 13:40 Son Güncelleme:
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Süper Lig 19. hafta hakemleri belli oldu


Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 19. haftadaki zorlu Trabzonspor-Başakşehir maçını Ali Şansalan yönetecek. Konyaspor- Beşiktaş maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olurken Galatasaray -Hatayspor maçını Kadir Sağlam ve Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

17.00 Kayserispor - Sivasspor (RHG Enertürk Enerji) ARDA KARDEŞLER

20.00 Galatasaray - Hatayspor (Nef) KADİR SAĞLAM

14 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Antalyaspor - Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü (Yeni Adana) BURAK ŞEKER

16.00 Konyaspor - Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Trabzonspor - Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ ŞANSALAN

15 OCAK PAZAR:

13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) ALİ PALABIYIK

16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ


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