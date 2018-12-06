Süper Lig 15. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında kural hatası yapan Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev verilmediği görüldü.
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Alper Ulusoy)
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Arda Kardeşler)
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Ali Palabıyık)
9 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Halil Umut Meler)
16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Fırat Aydınus)
19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Bülent Yıldırım)
10 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)
20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Serkan Çınar)