Süper Lig 15. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında kural hatası yapan Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev verilmediği görüldü.

06 Aralık 2018, Perşembe 11:48 Son Güncelleme:
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Süper Lig 15. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında kural hatası yapan Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev verilmediği görüldü.

Yarın:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Alper Ulusoy)

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Arda Kardeşler)

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Ali Palabıyık)

9 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Halil Umut Meler)

16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Fırat Aydınus)

19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Bülent Yıldırım)

10 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)

20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Serkan Çınar)

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