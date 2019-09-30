14 Ağustos'ta 41 bin kişi kapasiteli Vodafone Park'ta, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmişti. 90 dakikası 1-1, uzatma dakikaları 2-2 eşitlikle sona eren maçta, Liverpool, Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek şampiyon olmuş, karşılaşmayı izlemek için başta Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkeden taraftarlar tarifeli uçaklarla İstanbul'a akın akın gelmişti.

Maç için stadyum dışında olanlarla beraber 50 bine yakın İngiliz, İstanbul'a geldi. İngiltere'den tarifeli uçuşlar dışında tarifesiz uçuşlarla da birçok futbolseverin İstanbul'a gelmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ağustos ayına ait yabancı ziyaretçi istatistiğine de yansıdı.

MAÇIN DA ETKİSİYLE YÜZDE 16 ARTIŞ İLE 421 BİN BİRLEŞİK KRALLIK VATANDAŞI GELDİ

Maçın oynandığı Ağustos ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış ile 421 bin Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye'ye geldi. İlk 8 ayda ise yüzde 17.35 artış ile 1 milyon 849 bin Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. İstanbul, Ağustos ayında Avrupa'nın en fazla doluluk oranına ulaşan 10 şehrinden biri oldu. İstanbul, Avrupa destinasyonları doluluk sıralamasında yüzde 87.7 ile 35 tatil destinasyonu arasında 7'nci sırada yer aldı. UEFA Süper Kupa maçının İstanbul'da oynanması bu yükselişin etkenlerinden biri oldu. İngiliz taraftarların birçoğu maç ile beraber en az iki gün kentte kaldı.

Futbolseverlerin yaptıkları alışveriş, konaklama, yeme içme ile birlikte İstanbul ekonomisine 100 milyon euro katkı sağladığı belirtilmişti.

Gökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA)