Süper Kupa rüya gibi geçti!

2005’te Şampiyonlar Ligi, 2009’da UEFA Kupası finallerinin düzenlediği İstanbul, yine tarihi bir futbol finale daha tanıklık etti. Beşiktaş’ın yenilenen ve 2016’da açılışı yapılan mabedi Vodafone Park, UEFA Süper Kupası’na ev sahipliği yaptı. İki İngiliz ekibi; Liverpool ile Chelsea’yı karşı karşıya getiren sahadaki mücadele herkesi kendine hayran bıraktı.

2 buçuk saate rağmen sıkılmadan izledi!

Futbol adına olumlu yönde her şey vardı. Süper Kupa Finali, adına yakışır bir şekilde uzatmaya gitti ve zaferi penaltılar belirledi. 2 saati geçen bir mücadeleye rağmen izleyenler hiç sıkılmadı, çünkü; ne oyuncular ne de tribündekiler herhangi bir olumsuzluk yaşamadı. Gereksiz faul, taç ve ‘Var’ kararları yoktu. Durum böyle olunca, tribünler ve televizyon başındaki futbolseverler, temposu ve kalitesi yüksek bir final maçı izledi.

Liverpool için bir İstanbul masalı...

Sonuç ise Liverpool lehine oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Kırmızılar skoru eşitleyerek 1-1 maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmalarda Liverpool 2-1 öne geçse de bu kez Chelsea beraberliği buldu ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, tarihinde 4. kez Süper Kupa’yı müzesine taşıdı. Liverpool için böylece İstanbul rüyası da sürmüş oldu. İstanbul, Liverpool’a daha önce 2005’teki Şampiyonlar Ligi finalinde de uğur getirmişti. Liverpool 3-0 geriden gelmiş ve penaltılarla Avrupa’nın en büyüğü olmayı başarmıştı.

Futbol kalitesi tribünlere de yansıdı

Sahadaki kaliteli mücadele, tribünde de kendini hissettirdi. Taraftarlar müthiş tezahüratlarıyla takımlarını destekledi. Chelsea taraftarı, Liverpool’a oranla daha az olsa da zaman zaman rakip tribünlerin sesini bastırdı. Finalde en ilgi çeken ise konu; bir erkek maçını kadın hakemlerin yönetmesiydi.

Olaysız bitti, büyük katkı sağladı

Sahada içinde her şey yolunda gitti, sahanın dışında ne maç başında da ne de sonrasında hiçbir taşkınlık yaşanmadı. Final için gelen ülkemize gelen taraftarlar sadece futbolun değil, İstanbul’un da keyfini çıkardı. Bu organizasyon sayesinde ülkeye büyük katkı sağladı. Tanıtım bir tarafa, Süper Kupa finalinin İstanbul’a katkısı yaklaşık 100 milyon Euro olduğu ifade edildi.



