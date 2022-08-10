Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa’nın sahibi olabilmek karşı karşıya geldi. Finlandiya'da Helsinki Olimpiyat Stadı’nda oynanan dev finalde kazanan Los Galacticos oldu.

Pozisyonları değerlendiremedi

Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümünde Real Madrid'in cılız atakları, Alman ekibinin de temkinli oyunu vardı. Ancak 30'dan sonra İspanyol temsilcisi baskılarını artırdı, 37'de de aradığı golü David Alaba'yla buldu. Golün ardından ilk yarının son düdüğüne kadar farkı 2'ye çıkartmak için pozisyonlar üreten Madrid atakları sonuçlandıramayınca ilk 45 dakika 1-0 sona erdi.





Benzema tarihe geçti!

İkinci devrede de Madrid baskısı vardı. Real, 65'te geçen sezonun yıldızı Karim Benzema'yla rahatladığı golü buldu: 2-0. Bu gol aynı zamanda Fransız yıldızı da Madrid tarihine geçirdi. 323 gollü Raul Gonzalez'i geçen Benzema, Cristiano Ronaldo'nun (450) ardından İspanyol devinin en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Frankfurt ilk kez...

Mücadelenin kalan 25 dakikasından gol sesi çıkmadı ve Real Madrid 2-0 kazandı. Son olarak 2017-2018'de Süper Kupa zaferi yaşayan Eflatun-Beyazlılar 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkan Frankfurt ise hüsrana uğradı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Michael Oliver ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

14' Karşılaşmanın ilk ciddi atağı Frankfurt'tan geldi! Kamada bir anda kaleci Courtois'le karşı karşıya kaldı ancak etkisiz şutunde Belçikalı kaleci gole izin vermedi.

ÇİZGİDEN ÇIKTI!

17' Real Madrid'in sağ kanattan gelişen hızlı atağında ceza alanında Benzema topla buluştu, hemen solundaki Vinicius'a verdi, Vinicus ayak içiyle sağ köşeye vurdu, kaleci Trapp'ı geçen topu kaleye giderken Tuta çizginin hemen önünden kayarak çıkarttı.

37' Benzema ile verkaç yapan Vinicius sol kanattan ceza alanına girer girmez şansını denedi, Trapp parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

GOL!

38' Sağ kanattan korner kullanıldı, Benzema'ya kafayı vurdurmadılar, tam çizgide Casemiro topu içeri çevirdi, Alaba boş kaleye topu gönderdi ve fileleri sarstı. Los Galacticos dev finalde 1-0 önde!

41' Kross sağ taraftan topu içeri çevirdi, Benzema kontrol etti, önünde seken topa vurdu ancak az farkla dışarda.

45' İlk devrenin sonuna +1 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

DİREK!

61' Modric, Casemiro'yu buldu, Casemiro ceza yayının biraz gerisinden sol ayağıyla şansını denedi, top üst direkten auta çıktı.

GOL!

65' Vinicius ceza alanının solunda topla buluştu, penaltı noktasının hemen gerisindeki Benzema'yı gördü, Fransız yıldız tekte vurdu, Trapp çaresiz. Skor şimdi 2-0! Öte yandan Benzema bu golle 324 golle Raul'u geçerek Real Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu.

85' Maçta tempo iyice düştü.

90' Karşılaşmanın sonuna +3 ekleniyor.

Mücadele sona erdi. Süper Kupa Real Madrid'in!

Real Madrid - Frankfurt maçı 11'ler

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema.

Frankfurt: Trapp, Tuta, N'Dicka, Toure, Lenz, Sow, Rode, Kamada, Lindström, Knauff, Borre.

Taraflar, 62 yıl sonra Avrupa’da yeniden final oynayacak. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken Real Madrid sahadan 7-3’lük skorla galip ayrılıp kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.