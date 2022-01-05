Bugün TSİ 20.45'te Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının ilk 11'leri açıklandı.

Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği ve Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil'in yapacağı karşılaşmada takımların ilk 11'leri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Ersin - Rosier, Rıdvan, Montero, Vida, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Doğukan, Poli, Milosevic, Güray, Ghacha, Crivelli

Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerine de ev sahipliği yapacak Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. ATV'den şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakem kadrosu

Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakada 4. hakem ise Atilla Karaoğlan olacak. Erkan Özdamar VAR, Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam AVAR görevi üstlenecek.







