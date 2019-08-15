Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında "Fester Abdü" adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş Park'ta dün oynanan Süper Kupa maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz'ın "izinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüphelinin ise "izinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmek"ten ikametlerine en yakın karakola imza vermeleri ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.



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- Youtuber ve arkadaşlarının adliyeye sevk edilmesi

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