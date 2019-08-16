Aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz’ın da olduğu 5 şüpheli, serbest bırakıldı. Savcılık, şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz’ın ‘İzinsiz sahaya girmek’ suçundan, diğer 4 şüpheli Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Yahya Y. ise ‘İzinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmekten’ haklarında ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurtdışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.