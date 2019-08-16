Süper Kıupa maçında sahaya atlayan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı

Çarşamba akşamı oynanan final maçında gözaltına alınan 5 şüpheli dün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilmişti.

16 Ağustos 2019, Cuma 06:36 Son Güncelleme:
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Süper Kıupa maçında sahaya atlayan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı

 Aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz’ın da olduğu 5 şüpheli, serbest bırakıldı. Savcılık, şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz’ın ‘İzinsiz sahaya girmek’ suçundan, diğer 4 şüpheli Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Yahya Y. ise ‘İzinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmekten’ haklarında ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurtdışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.

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