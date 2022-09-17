Süper Kayseri!

İç sahada oynadığı maçları kazanıp, deplasmanda kaybeden Kayseri, Hatay deplasmanına bu kez bambaşka başladı. Sarı-Kırmızılılar, 1 puanı bulunan rakibi karşısında baskılı futboluyla, 3'te Lobhanidze'nin elle oynamasının ardından penaltı kazanıp, Mensah ile öne geçti: 0-1. Golün ardından ev sahibinin tek kale oynadığı bir sekans gördük. Kayseri, kendi yarı sahasına çekilirken adeta bu bölümde sahadan silindi. İlk devrenin son çeyreğinde ise oyun dengelendi, tempo arttı. 35'te El Kaabi, yüzde 100'lük pozisyonda kaleci Bilal'i geçemedi. Topun, oyunun hakimi Hatay olsa da 44'te Cardoso, farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Keyifsiz geçen ikinci yarıda Hatay, üç değişiklik ile oyuna dahil oldu. 3'lü savunmaya dönüş sonrasında üst üste pozisyonlar geldi. Ancak bu kez de bitiricilik sorunları baş gösterdi. Hatay'ın yüksek temposu, uzun sürmedi.

Hatay'ın işi çok zor

Nitekim 87'de Bertolacci, fişi çeken isim oldu: 0-3. Ev sahibi, iyice kontrol dışı kalınca 89'da Falette penaltıya sebebiyet verdi, kırmızı ile atıldı. Gavranovic, penaltıdan skoru belirledi: 0-4. Bu arada Akdeniz ekibi, bu şekilde oyununu geliştiremez ve sürdürülebilir bir sistem içerisine dahil olamazsa işi çok zor. Kayseri için de Çağdaş Atan'ın bu sistem altında neler yapacağı merak konusu.

90+ Mertcan Polat