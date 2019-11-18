Andorra-Türkiye... Süper final

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye, işini ne son maça ne de Play-Off’a bırakmadan, finallerin yolunu tutmayı başardı. H Grubu’ndaki son maçımızda Ay- Yıldızlılar, Andorra’yı deplasmanda 2-0 yendi ve grubunu ikinci sırada bitirdi. Milliler’in gollerini Enes Ünal filelere gönderirken, topladığımız 23 puanla elemelerde bizim adımıza son 12 yılın en iyi performansına imzamızı attık.

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Güneş’in öğrencileri, grupta oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşarken, attığı 18 gole karşılık kalesinde sadece 3 gol gördü. Tek yenilgimizi İzlanda önünde yaşarken, lider Fransa’ya kök söktürüp, tarihimizde onları ilk kez yendik.

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5. kez gidiyoruz...

Elemelerde şu an evinde gol yemeyen tek takım unvanını elinde bulunduran takımımız, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası’nın heyecanını yaşamayı başardı. 1996, 2000, 2008 ve 2016’dan sonra 2020’de de bu orgaganizasyonda mücadele edecek Milliler, 1996 ve 2000’den sonra üst üste ilk kez bu turnuvada boy gösterme şansını da elde etmiş oldu.

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Enes Ünal 3 dakikada işi bitirdi

Enes Ünal, A Milli Takım formasıyla ilk gollerini dün Andorra’ya attı. Teknik direktör Şenol Güneş’in ileri uçta oynattığı genç yıldızımız, 18. dakikada perdeyi açtı. Enes bu golden henüz 3 dakika sonra ise kendi kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve farkı ikiye çıkarttı. Düzenli olarak çağrıldığı Ay-Yıldızlı ekipte Burak Yılmaz ve Cenk Tosun ile her zaman rekabet edeceğini gösteren başarılı forvet, maçın kahramanı oldu.

Şenol Güneş'le 9. galibiyet

Türkiye’yi hem Dünya Kupası (2002) hem de Avrupa Şampiyonası’na götüren ilk teknik adam olan Şenol Güneş, dün Andorra karşısında milli takımımızdaki ikinci döneminde 12. maçına çıktı. Başarılı hoca, 2-0’lık sonuçla birlikte galibiyet sayısını 9’a çıkardı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fransa ile 1-1, İzlanda’yla da golsüz berabere kalırken, tek yenilgisini ise yine İzlanda karşısında aldı.