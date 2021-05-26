Süper Final için dev talep! Maç oynanmadan...

Futbolun büyük şehirleri Sakarya ve Kocaeli Misli.com 2. Lig Play-Off yarı finallerinde güçlü rakiplerini eleyerek finale kaldı. Tüm gözler cuma günü saat 21.00’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak dev maça çevrildi. Manisa FK ve Eyüpspor’un ardından 1. Lig’e çıkacak 3. takımı belirleyecek karşılaşma öncesi flaş bir başvuru var. Her iki takım yönetimleri maçın oynanmadan Sakaryaspor ve Kocaelispor’un 1. Lig’e alınmaları konusunda TFF’ye başvuruda bulunacak. İki şehrin Belediye Başkanları da bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşüp talebi ileteceklerini vurguladı.

19 değil, 20 takım olsun

Gelecek sezon 19 takımla oynanacak 1. Lig’de takımların bay haftası yaşamaması adına böyle bir planın uygulanabilir olduğunu düşünen futbol kamuoyu da ezeli rakiplerin yeniden 1 Lig’de yer almaları konusunda çoğunlukla hemfikir. TFF’nin bu konuda vereceği karar ise merak konusu.

Ömer Necati Albayrak



