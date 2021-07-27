Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2021 yarış takviminde yer alan organizasyonunun üçüncü ayağı İznik Elbeyli Er Meydanı’nda düzenlenecek.

Yarışlar, enduro prestij (EP), enduro usta (EU), enduro hobi (EH), enduro gençler (EG), enduro veteran (EV) ve enduro kadınlar (EK) sınıflarında yapılacak.

Şampiyonanın üçüncü ayağı 31 Temmuz Cumartesi günü İznik Belediyesi önünden magazin startı ile başlayacak. Aynı gün Elbeyli Er Meydanı’nda serbest antrenman ve sıralama yarışları izleyenlere büyük heyecan yaşatacak.

Elbeyli Er Meydanı’nda 1 Ağustos Pazar günü final yarışında ise sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.