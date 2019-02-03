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Super Bowl'un ülke ekonomisine etkisi 15 milyar dolar

ABD’de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’un bu sene ülke ekonomisine yaklaşık 15 milyar dolarlık katkı yapması bekleniyor.

03 Şubat 2019, Pazar 11:25
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Super Bowl'un ülke ekonomisine etkisi 15 milyar dolar

Bu yıl 53’üncüsü düzenlenecek ABD’nin en çok izlenen organizasyonu Super Bowl’un, ülkenin perakende endüstrisi başta olmak üzere gıda, reklamcılık ve konaklama gibi çeşitli sektörlerine milyarlarca dolar katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

BU GECE OYNANACAK

Pazarı pazartesiye bağlayan (Türkiye saati ile) gece 02.30’da ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu’nda Los Angeles Rams ve New England Patriots takımları arasında oynanacak Super Bowl’un bu sene ülke genelinde 182.5 milyon kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.

Yıllar itibariyle final maçının ABD ekonomisine katkısı (MİLYAR $)

2019    15

2018    14.4

2017    14.1

2016    15

2015    14.3

2014    13.3

2013    12.2

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