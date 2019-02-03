Bu yıl 53’üncüsü düzenlenecek ABD’nin en çok izlenen organizasyonu Super Bowl’un, ülkenin perakende endüstrisi başta olmak üzere gıda, reklamcılık ve konaklama gibi çeşitli sektörlerine milyarlarca dolar katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

BU GECE OYNANACAK

Pazarı pazartesiye bağlayan (Türkiye saati ile) gece 02.30’da ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu’nda Los Angeles Rams ve New England Patriots takımları arasında oynanacak Super Bowl’un bu sene ülke genelinde 182.5 milyon kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.

Yıllar itibariyle final maçının ABD ekonomisine katkısı (MİLYAR $)

2019 15

2018 14.4

2017 14.1

2016 15

2015 14.3

2014 13.3

2013 12.2