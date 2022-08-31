İsmi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Manchester United'ın genç yeteneği Amad Diallo için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United'ın genç yeteneği Amad Diallo için devreye girdi. Kulüpler arasında 20 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak transferi için görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor ile anıldı

Manchester United'dan ayrılmasının gündeme gelmesinin ardından Diallo'nun ismi birçok Avrupa kulübü ile anılırken, ülkemziden Beşiktaş ve Trabzonspor'un da futbolcuyla ilgilendiği gündeme gelmişti.

21 milyon Euro'ya transfer oldu

20 yaşındaki Fildişili futbolcu sağ kanatta görev yapıyor. Atalanta'da gösterdiği performansla dikkat çeken Diallo 2021 yılında 21 milyon euro bedelle İngiliz devine transfer olmuştu.

Diallo, Ocak 2022'de ise İskoç ekibi Rangers'a kiralanmıştı. Sezonun sona ermesiyle takıma dönen Diallo'nun yeni sezonda kiralık olarak yine başka bir takımın formasını giymesi bekleniyor.



