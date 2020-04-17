Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, izin günlerini Bükreş’teki evinde kendisini ve ailesini izole ederek geçiriyor. Deneyimli hoca, liglere ara verildikten sonra kiraladığı özel uçakla ülkesine dönmüştü. 5 Mayıs’ta tesislerde toplanma kararı alan Gaziantep FK yönetiminin ülke dışından gelenlerin kesinlikle 14 günlük karantinada tutulacaklarını, Sumudica’nın da dönüşte yardımcıları ile birlikte bu sürece tabi tutulacağını ve bu nedenle en geç 19 Nisan tarihinde Romanya’dan gelmesi gerektiğini Rumen hocaya iletti.

‘Önce ailem geliyor’

Özel uçakla geri dönecek olan Sumudica’nın bu konuda arayış içerisinde olduğu vurgulanırken deneyimli hoca, “Eve geldiğim için mutluyum, oradan ayrılmam harika oldu ve onlar da benim haklı olduğumu anladılar. Önce ailem geliyor. Personelimi aldım, yönetime ayrılacağımı duyurdum ve ayrıldım” açıklamalarını yaptı.