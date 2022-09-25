Rumen ekiplerinden Astra Giurgiu zor günler geçiriyor. Yakın dönemde Romanya futbolunun önemli kulüplerinden biri haline gelen Astra, 2015-17 yılları arasında Marius Sumudica yönetiminde oldukça iyi bir dönem geçirdi. 2015-16 sezonunda şampiyonluğa ulaşan takım bir sonraki sezon West Ham'ı eleyerek Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş ve gruptan da çıkma başarısı göstermişti. Astra o sezon da Romanya Kupası'nı kazanmıştı.

Son olarak 2019-20 sezonunda ligi üçüncü sırada bitiren Rumen ekibi, o günden sonra büyük bir düşüş yaşadı.

Üç sezon üst üste küme düştüler

Astra başarılı geçen yılların ardından kısa süre içinde dibi gördü. Üç sezon üst üste küme düşerek Romanya 3. Ligi'ne kadar gerileyen takım burada da umut vermiyor.

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Astra, geride kalan 5 haftada henüz puanla tanışamazken tarihi farklı yenilgiler gördü. Astra geride kalan haftalarda gol dahi atamazken kalesinde ise 48 gol gördü. Astra şu ana kadar oynadığı maçlarda 10-0, 13-0 ve 19-0 gibi tarihi yenilgiler yaşadı. (NTV Spor)







